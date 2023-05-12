У Мелітополі пролунав потужний вибух, у багатьох будинках зникло світло

У Мелітополі увечері 12 травня пролунав потужний вибух. Повідомляють, що у багатьох будинках зникло світло. Також проблеми зі зв'язком.

Місцеві жителі повідомляють, що світло зникло у нижній частині міста. Дехто зауважує, що це сталося ще до вибуху.

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Федоров підтвердив вибух

Іван Федоров підтвердив, що у Мелітополі пролунав потужний вибух.

Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв'язку,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти вже ниють у своїх пабліках через вибух.

Перший вибух у Мелітополі 12 травня

До слова, це вже не перший вибух за день 12 травня, який прогримів у Мелітополі. Його почули близько 08:00. За даними, які поширюють російські загарбники, вибух прогримів на вулиці Шмідта.

За даними росЗМІ, спрацював саморобний вибуховий пристрій, який невідомі особи підкинули у сміттєвий бак.

Російські загарбники чудово розуміють, що у них немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях. Герої ЗСУ звільнять всі українські міста та села. Туди повернеться український прапор та безпека для всіх місцевих жителів.