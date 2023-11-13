У Мелітополі пролунав потужний вибух

Увечері 13 листопада стало відомо про сильний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Іван Федоров зазначив: наразі з'ясовують, що коїться в окупантів. 24 Канал триматиме своїх читачів у курсі.

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Яка ситуація в Мелітополі

У цьому тимчасово окупованому місті на Азові вибухи чують регулярно. Це сигнали росіянам, що час забиратися.