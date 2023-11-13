У Мелітополі пролунав потужний вибух
13 листопада 2023, 19:07Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
Увечері 13 листопада стало відомо про сильний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Іван Федоров зазначив: наразі з'ясовують, що коїться в окупантів. 24 Канал триматиме своїх читачів у курсі.
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Яка ситуація в Мелітополі
У цьому тимчасово окупованому місті на Азові вибухи чують регулярно. Це сигнали росіянам, що час забиратися.
- Іван Федоров говорить, що ліквідація ворожих військ триває, – так він прокоментував вибухи 4 листопада.
- А от росіяни намагаються приховати правду. Наприклад, щодо вибухів у місті 11 листопада вони вигадали відмазку з несправним газовим обладнанням в авто. Що цікаво, через цей "балон" перекрили рух між заводами, які зараз слугують окупантами за військові бази. А ще того дня дуже швидко їхали автівки силовиків.
- Боялися недарма: наступного дня стало відомо про те, що стався вибух у штабі окупантів. ФСБ і Росгвардія засідали в захопленому відділенні "Нової пошти", трьох росіян убило. У ГУР повідомили, що це робота наших партизан.