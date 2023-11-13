У Мелітополі пролунав потужний вибух

13 листопада 2023, 19:07
Читать новость на русском

Джерело:

Іван Федоров

Увечері 13 листопада стало відомо про сильний вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це поінформував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Іван Федоров зазначив: наразі з'ясовують, що коїться в окупантів. 24 Канал триматиме своїх читачів у курсі.

Дивіться також Попередження для всіх: у Зеленського закликали готуватись до важкої зими

Яка ситуація в Мелітополі

У цьому тимчасово окупованому місті на Азові вибухи чують регулярно. Це сигнали росіянам, що час забиратися. 

  • Іван Федоров говорить, що ліквідація ворожих військ триває, – так він прокоментував вибухи 4 листопада.
  • А от росіяни намагаються приховати правду. Наприклад, щодо вибухів у місті 11 листопада вони вигадали відмазку з несправним газовим обладнанням в авто. Що цікаво, через цей "балон" перекрили рух між заводами, які зараз слугують окупантами за військові бази. А ще того дня дуже швидко їхали автівки силовиків.
  • Боялися недарма: наступного дня стало відомо про те, що стався вибух у штабі окупантів. ФСБ і Росгвардія засідали в захопленому відділенні "Нової пошти", трьох росіян убило. У ГУР повідомили, що це робота наших партизан.

Автор: Ірина Чеботнікова