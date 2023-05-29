Вечірня "бавовна": в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

В окупованому Мелітополі ввечері 29 травня почули вибух. Ймовірно, "бавовну" зустріли десь на об'єктах окупантів.

Жителі міста почули гучний звук у північному районі близько 21:30. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Деталі зʼясовуємо,

– зауважив Федоров.

Далі місто затягнув "бавовняний" туман. У мережі оприлюднили фото.



"Бавовна" у Мелітополі / Фото Івана Федорова

Ще один вибух у Мелітополі

Напередодні, 28 травня, в Мелітополі також розквітла "бавовна". Федоров зазначив, що вибух був один і чули його лише мешканці центральної частини Мелітополя. Наразі деталі щодо цього з'ясовують.

"Бавовна" завітала о 7 ранку. До речі, Федоров підкреслив, що сьогодні у Мелітополі концентрація російських військових більша, ніж цивільних мешканців. Тому, ймовірно, щось вибухнуло саме у ворогів.

Мер Мелітополя пригадав і про Бердянськ, де на день раніше також прогриміли потужні вибухи на одній з баз відпочинку. За його словами, ця база була уже давно захоплена ворожими військами, тож там розміщувалася велика кількість і живої сили, і військової техніки росіян.