У Мелітополі росіяни хочуть відбирати батьківські права, якщо діти не підуть в окупаційну школу

У тимчасово окупованому Мелітополі виникла нова проблема. Так, російські військові погрожують батькам їхніми дітьми.

Росіяни хочуть "вчити" українських дітей

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, зараз найскладніша ситуація в місті стосується закладів освіти. Про це чиновник сказав в ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.

До теми Повернення у 80-ті: в окупованому Мелітополі процвітає торгівля самогоном

Федоров зазначив, що російські військові вже другий місяць намагаються запустити місцеві школи та дитячі садочки "за якоюсь незрозумілою програмою". Водночас батьки не відпускають своїх дітей у навчальні заклади, якими керує ворог. У відповідь росіяни традиційно взялися на погрози. Так, вже 3 дні вони погрожують мелітопольцям, що позбавлять їх батьківських прав, якщо ті не відпустять дітей у "школи".

У мене в голові не вкладається, як вони будуть це робити. Що означає відбирати батьківські права? Просто будуть викрадати дітей і садити їх за парти?

– наголосив Федоров.

Мелітопольські освітяни відмовляються від співпраці з окупантами

У Мелітополі 90% працівників сфери освіти відмовилися працювати на російських окупантів. Ті 10%, які таки працюватимуть на ворога, це технічні працівники. Тобто жоден український педагог не захотів вчити дітей російської "правди". Через це загарбники вирішили привезти у місто вчителів з дальніх регіонів Росії. Їх активно звозять у Мелітополь до початку нового навчального року.

Це може вас зацікавити – росіяни влаштували бізнес на черешні з Мелітополя: відео