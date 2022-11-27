Оголосили про нагороди за голови: у Мелітополі окупанти шукають партизанів
Колаборанти та окупанти на Запоріжжі пропонують винагороду за партизанів – 500 тисяч рублів. Це приблизно 8 тисяч доларів.
Про це сказав мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
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"Окупанти завзято рекламують чат-бот, в якому закликають здавати "українських бандитів". Оголосили "премію" 500 тисяч рублів", – розповів мер.
Тероризують медиків
За словами Федорова, лікарів змушують писати заяви, щоб працювати у фейковій лікарні. Окупанти нібито заснували новий медичний заклад.
Цього тижня росіяни зібрали весь колектив нашої лікарні, де працює більше ніж тисяча людей, і сказали написати заяви – звільнитися з української лікарні й вступити до нової фейкової лікарні, яку створили росіяни, – розповів Федоров.
Він додав, що вороги змушують до співпраці людей з різних сфер. Крім цього, окупанти посилили терор мирного населення – фіксують все більше масових викрадень.
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Ситуація у Мелітополі: останні новини
- Ввечері 24 листопада у Мелітополі пролунали 5 вибухів. Федоров зазначив, що постраждало скупчення росіян на аеродромі.
- Колаборанти з Мелітополя втікають у тимчасово окупований Крим. Їх розселяють у двох пансіонатах Севастополя.
- Поблизу Мелітополя окупанти втратили ще одну військову базу. Про це стало відомо 21 листопада.
- Мешканці Мелітополя повідомляють, що бачили 18 листопада у місті вантажівки з тілами мертвих окупантів. Їх повезли у бік окупованого Криму.
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що у Мелітополі зникла трансляція російських пропагандистських телеканалів.