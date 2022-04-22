У Мелітополі росіяни розграбували садочок "Ластівка", на реставрацію якого пішло 35 мільйонів

Російські солдати продовжують мародерити усе, що трапляється на їхньому шляху. "Імунітетом" до їхніх звірств не володіють навіть дитячі садочки.

Окупація Мелітополя росіянами продовжується. Поки українці чинять шалений спротив ворогу, російські солдати займаються мародерством.

До речі Партизани знищили вже близько 100 окупантів у Мелітополі, – мер

Пограбування дитячого садочку "Ластівка"

Як повідомив мер Мелітопполя Іван Федоров, єдине, чим займаються окупанти у місті – грабунок. Вони не призначили жодного фахівця для управління містом та зосередились лише на мародерствах.

Вони грабують не лише бізнесменів та мирних мешканців, а навіть дитячі садки.

Перше, що вони зробили – розрабували дитячий садок номер 24 "Ластівка", яикй ми відкрили лише після Нового року,

– розповів Федоров.

Зазначимо, що дитячий садочок "Ластівка" було відремонтовано на 34,4 мільйона гривень.

Фото садочка після проведення реконструкції:

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