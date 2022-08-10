У Мелітополі прогримів вибух біля штабу "єдиної росії", де окупанти готуються до "референдуму"
У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух поблизу штабу "єдиної росії", де триває підготовка до так званого "референдуму".
Вибух добряче налякав окупантів
Попередня причина вибуху – старання сил спротиву, адже 90% мелітопольців налаштовані рішуче проти приєднання до росії. Місцеві телеграм-канали пишуть, що внаслідок вибуху пошкоджень зазнав фасад будівлі, потерпілих серед колаборантів немає. Уточнюють, що це поки що.
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Вибух стався в ніч проти 9 серпня біля торгового центру, в якому російські окупанти готувалися до фейкового "референдуму". Загиблих немає, проте морально-психологічний стан загарбників різко погіршився.
Партизани передали привіт колаборантам
Зазначається, що у такий спосіб партизани передали окупантам попередження про те, що на них чекає у разі продовження підготовки до "референдуму".
Мелітопольські партизани передали звістку всім колаборантам, які готують фейковий референдум у Запорізькій області. У ніч з 8 на 9 серпня поки ЗСУ відпрацьовували по військових базах, розташованих у промзонах, близько 22:00 вибух прогримів і в самому центрі міста біля штабу "єдиної росії",
– йдеться у повідомленні.
Уточнюють, що штаб був розміщений у ТЦ "Фокстрот". Там наразі гастролери з росії разом із зрадниками готуються до липового голосування.
Про відкриття штабу "єдиної росії" у Мелітополі повідомлялося у липні.
Чи можливий псевдореферендум у Мелітополі
- росіянам складно вести підготовку до псевдореферендумів у Мелітополі, вони не можуть знайти колаборантів серед місцевого населення. А відтак, довелось навіть завезли у місто своїх посіпак – колаборантів.
- Раніше окупанти повідомляли про намір провести так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях 11 вересня 2022 року.
- Проте спротив місцевих жителів змушує ворога міняти свої плани. Так загарбники не виключали, що у Мелітополі "голосування" проводитимуть вдома.
- 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях півдня України Росія закриє будь-яку можливість переговорів з нашою державою.
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