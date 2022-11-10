"Дозріла черешня": по окупантах в Мелітополі добряче прилетіло

В окупованому Мелітополі ввечері 10 листопада – доволі гучно. Ймовірно, до російських загарбників знову завітала "бавовна".

Містяни чули 4 гучні вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що деталі уточнюють. Він оприлюднив фото "бавовняного" заходу сонця у Мелітополі.

Важливо Миколаївська область повністю звільнена від окупантів, – Костенко

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук також натякнув на "прильоти" по окупантах в Мелітополі. Він зауважив, що у листопаді рясно зріє "мелітопольська черешня". Каже, її аж розриває від визрівання, а кісточки летять окупантам.



"Бавовна" у Мелітополі / Фото з телеграму Івана Федорова

ЗСУ просуваються на Півдні: що відомо

9 листопада Суровікін та Шойгу заявили, що Росія відводить війська з правого берега Херсонщини. Мовляв, хочуть зберегти життя своїх солдатів. Насправді в окупантів немає іншого виходу.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть вдавати втечу з Херсона. У Генштабі також не підтверджують і не спростовують відступ окупантів.

Тим часом ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Херсонщини. Зокрема, вже деокупували Брускинське, Киселівку та Борозенське. Місцеві мешканці з оплесками, обіймами та квітами зустріли наших воїнів.

Також українські захисники зайшли у село Павлівка, що біля Снігурівки на Миколаївщині. Потім повідомили, що вся Миколаївська область звільнена від окупантів.

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