У Мелітополі викрали трьох директорів шкіл через відмову працювати з окупантами

Загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Так, у тимчасово окупованому Мелітополі вони викрали трьох директорів шкіл, які відмовились від співпраці.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіла, що загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами.

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Таким чином рашисти намагаються примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит,

– наголосила Денісова.

Директори відмовилися підпорядковуватися окупантам

Водночас усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом та написали заяви на звільнення. Це не задовольнило самопроголошеного мера Мелітополя Галину Данильченко, яка наказала російським військовим розібратися з адміністрацією шкіл.

Так, 31 березня окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку.

Зверніть увагу: станом на 31 березня у полоні окупантів перебувають щонайменше 24 українських голів міст та сіл, а також працівників органів місцевої влади.

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