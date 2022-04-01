У Мелітополі викрали трьох директорів шкіл через відмову працювати з окупантами
Джерело:телеграм-канал Людмила Денiсова
Загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Так, у тимчасово окупованому Мелітополі вони викрали трьох директорів шкіл, які відмовились від співпраці.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіла, що загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами.
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Таким чином рашисти намагаються примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит,
– наголосила Денісова.
Директори відмовилися підпорядковуватися окупантам
Водночас усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом та написали заяви на звільнення. Це не задовольнило самопроголошеного мера Мелітополя Галину Данильченко, яка наказала російським військовим розібратися з адміністрацією шкіл.
Так, 31 березня окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку.
Зверніть увагу: станом на 31 березня у полоні окупантів перебувають щонайменше 24 українських голів міст та сіл, а також працівників органів місцевої влади.
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