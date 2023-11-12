У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Росії

У тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада пролунав потужний вибух. Згодом у ГУР МО повідомили про влучання у штаб окупантів. Відомо, що вдалося знищити офіцерів-загарбників.

Вогняний інцидент стався на вулиці Дмитра Донцова. Окупанти захопили місцеве відділення нової пошти й облаштували там штаб.

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Деталі удару по окупантах

Відомо, що атаку здійснили під час засідання офіцерів фсб та росґвардії. Вони так боялися за себе, що перекрили навколо дороги. Зокрема, мовиться про ділянку від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Їх окупанти перетворили на військові бази.

Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

Після удару по окупантах розпочався справжній переполох. До місця інциденту помчали так звані "правоохоронці". Згодом у місті зауважили, як вони тягнуть до відділку спалений автомобіль.

Росія зазнає колосальних втрат

Російським окупантам в Україні завдають колосальних втрат. Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 12 листопада вдалося "пакетизувати" вже 311 750 окупантів. Окрім того, знищили чимало зброї й техніки.

Загарбники вже розуміють, що не мають жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях.