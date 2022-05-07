У Мелітопольському районі державників окупанти змушують отримувати зарплатню у рублях
Джерело:Запорізька ОВА
Мелітополь та околиці міста тимчасово перебувають під окупацією росіян. Ворог будує довгострокові плани та намагається примусово впровадити свої правила.
Російські окупанти усіляко намагаються інтегрувати тимчасово окуповані українські території у свій світ. Зокрема, ворог не полишає спроб впровадити свою валюту.
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Примусове впровадження рубля
Як повідомляють у Запорізькій ОВА, спроби ворога ввести в обіг рубль на тимчасово окупованих територіях не припиняються. Так, у населеному пункті Якимівка, що у Мелітопольському районі, росіяни примушують державників підписати документ про те, що вони нібито погоджуються отримувати зарплату у російській валюті.
Російські окупанти запевняють, що виплати у рублях будуть проводитися готівкою й у повному обсязі. Коли ж працівники відмовляються та наполягають на тому, щоб їм платили у гривнях, як і раніше, окупанти погрожують тим, щоб забиратимуть до двох третин окладу.
Ситуація на окупованих територіях: останні новини
- Російські окупанти продовжують терор українців у Херсоні. Вони знову відключили мобільний зв'язок та проводять інформаційні атаки. Також стало відомо про те, що ворог повністю заблокував можливість виїзду з окупованих територій на Півдні. Тим, хто буде намагатися втекти на територію, яку контролює Україна, росіяни погрожують розстрілами.
- Як повідомляє українська розвідка, на Луганщині українців змушують приймати "громадянство" так званої "ЛНР". Якщо українці відповідають, що не збираються отримувати посвідчення "громадянина" квазіреспублік, то з ними проводять так звані "профілактичні бесіди" на яких погрожують жорсткими репресіями. Також повідомляється про те, що невизнані так звані "ЛНР" та "ДНР" мають великі проблеми у своїх "правоохоронних органах". Річ у тому, що велику частину їхнього особового складу залучили на війну проти України, а новобранці не мають досвіду та не можуть впоратися з поставленими завданнями.
- В окупованому Генічеську росіяни зібралися проводити "парад" на 9 травня. Знімати подію приїдуть пропагандисти, тому росіяни гарячково шукають масовку для проведення заходу. Справи окупантів йдуть не найкращим чином: українці не збираються підігравати рашистам.
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