У Мелітопольському районі державників окупанти змушують отримувати зарплатню у рублях

Мелітополь та околиці міста тимчасово перебувають під окупацією росіян. Ворог будує довгострокові плани та намагається примусово впровадити свої правила.

Російські окупанти усіляко намагаються інтегрувати тимчасово окуповані українські території у свій світ. Зокрема, ворог не полишає спроб впровадити свою валюту.

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Примусове впровадження рубля

Як повідомляють у Запорізькій ОВА, спроби ворога ввести в обіг рубль на тимчасово окупованих територіях не припиняються. Так, у населеному пункті Якимівка, що у Мелітопольському районі, росіяни примушують державників підписати документ про те, що вони нібито погоджуються отримувати зарплату у російській валюті.

Російські окупанти запевняють, що виплати у рублях будуть проводитися готівкою й у повному обсязі. Коли ж працівники відмовляються та наполягають на тому, щоб їм платили у гривнях, як і раніше, окупанти погрожують тим, щоб забиратимуть до двох третин окладу.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Російські окупанти продовжують терор українців у Херсоні. Вони знову відключили мобільний зв'язок та проводять інформаційні атаки. Також стало відомо про те, що ворог повністю заблокував можливість виїзду з окупованих територій на Півдні. Тим, хто буде намагатися втекти на територію, яку контролює Україна, росіяни погрожують розстрілами.

Як повідомляє українська розвідка, на Луганщині українців змушують приймати "громадянство" так званої "ЛНР". Якщо українці відповідають, що не збираються отримувати посвідчення "громадянина" квазіреспублік, то з ними проводять так звані "профілактичні бесіди" на яких погрожують жорсткими репресіями. Також повідомляється про те, що невизнані так звані "ЛНР" та "ДНР" мають великі проблеми у своїх "правоохоронних органах". Річ у тому, що велику частину їхнього особового складу залучили на війну проти України, а новобранці не мають досвіду та не можуть впоратися з поставленими завданнями.

В окупованому Генічеську росіяни зібралися проводити "парад" на 9 травня. Знімати подію приїдуть пропагандисти, тому росіяни гарячково шукають масовку для проведення заходу. Справи окупантів йдуть не найкращим чином: українці не збираються підігравати рашистам.

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