З Мелітополя від початку війни виїхали 45-50% жителів, у селах ситуація трохи краща, – мер

За останні 2 місяці з Мелітополя, який перебуває під тимчасовою окупацією, виїхали приблизно 45 – 50% жителів, тобто 60 – 65 тисяч людей.

Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає 24 канал.

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Водночас залишилося ще приблизно 70 тисяч мелітопольців. Як сказав Федоров, у селах ситуація дещо краща, залишилося більше людей. Але це можна пояснити тим, що до приміських сил ще не дійшли окупанти.

Водночас я розумію, що тільки-но вони масово прийдуть до наших сіл, то там почнеться масовий виїзд українців. Не поїхали з міста лише літні люди або ж ті, хто має літніх родичів, або ж зовсім немає змоги зупинитися у рідних чи знайом на території України. Хоча всі розуміють, що наразі небезпечно перебувати на окупованій території,

– сказав Федоров.

Ситуація у тимчасово окупованому Мелітополі стає напруженішою з кожним днем. Ймовірно, російські загарбники готуються до проведення псевдореферендуму. Однак спротив містян – незламний.

Окупанти збирають дані мелітопольців

Іван Федоров зауважив, що декілька днів тому росіяни розпочали збирати списки людей у бібліотеці. Очевидно, роблять це під "благим наміром", однак ціль окупантів – інша. Росіяни "прикриваються" і кажуть, що у зв'язку з тим, що у місті є 80% безробітних людей, вони нібито збирають анкетні дані про освіту, вік для того, щоб "допомогти з роботою".

Однак ми чітко розуміємо, що таким чином вони намагаються відновити реєстр тих людей, які сьогодні залишилися у місті Мелітополі, і використовувати його. Мабуть, на жаль, вони готуються до якогось "референдуму",

– пояснив мер міста.

Про це вже чули на деяких частинах тимчасово окупованого Херсону. Так само росіяни продовжують збирати дані і у Мелітополі.

Росіяни – армія мародерів та крадіїв

Загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Так, з музею в Мелітополі російські окупанти викрали колекцію скіфського золота.

Тим часом росіяни продовжують красти та вивозити з тимчасово окупованих територій України продукти та інші товари. Водночас ввозять туди на продаж теж крадені українські товари з інших окупованих районів.

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