"Замах на бункерного" і "це ми ще не починали": як українці реагують на "атаку" Кремля

3 травня 2023, 16:36
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В ніч проти 3 травня жителі Москви повідомили про вибухи у районі Кремля. Писали, що "іскрилось гарно". Згодом там завили про "атаку" безпілотників і замах на життя Путіна.

Ці події неабияк розбурхали українську мережу і викликали буквально хвилю мемів, які з'являються зі швидкістю вітру. 24 Канал зібрав найцікавіші з них. 

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Провокація чи вибухи таки були 

Користувачі соцмереж все ж створили свої версії того, що сталось. Деякі з них звернули увагу, що усе це загалом виглядає дуже дивно. Адже сталась подія вночі, а почали поширювати інформацію про це пропагандисти аж після обіду. 

Припустили, що це може бути їхньою провокацією, або удар дійсно мав місце, але в Кремлі довго не могли визначитися, як реагувати на такий інцидент.

Бункерний не постраждав 

Найбільше жартів схоже, саме про те, що це був замах на бункерного діда – Путіна. 

 


В мережі припустили, де був Путін на момент "атаки" 

Інші ж порадили Путіну правило двох стін. 

А ось український активіст та волонтер Сергій Стерненко спершу іронізував, що старання росіян по розміщенню ППО на дахах адмінбудівель, очевидно, не допомогло. 

А потім Стерненко опублікував інше відео, де він разом із Сергієм Притулою бажає спокійної ночі росіянам, а українцям – дякує за донати. Підписав відео дуже цікаво –  "щось згадалось". 

У себе у соцмережах Притула теж відреагував на події в Кремлі, запитав, як у росіян справи, і додав, що "це ми ще не починали". 

Хвилює користувачів й те, що зовсім скоро 9 травня. І хоч росіяни скасували більшість своїх парадів, Кремлю таки варто підготуватись до можливих повторних "атак". Втім, вони уже й так ловитимуть флешбеки. 

Інші ж згадують жабку Буданова. Припускають, це вона вогнем плюється.

Про Буданова і Малюка, до речі, теж багато мемів. Не можемо не поділитись. 

Автор: Анастасія Лукашевська