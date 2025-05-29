Страх Росії надсилати Україні свій "меморандум" свідчить, що він наповнений ультиматумами, – МЗС

У Росії уникають надсилання "меморандуму" щодо тимчасового перемир'я, але натомість пропонують провести новий раунд переговорів у Стамбулі. У МЗС України наголосили, що небажання передавати документ свідчить, що він наповнений ультиматумами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

Важливо Документ, що передали Росії, містить чіткі кроки до припинення вогню, – радник Зеленського

У МЗС відповіли на закиди Пєскова

Україна закликала Росію негайно передати так званий "меморандум" щодо припинення вогню. Втім, у Кремлі назвали таку вимогу "не конструктивною", і натомість закликали провести новий раунд переговорів у Стамбулі. Нову зустріч росіяни пропонують провести вже у понеділок, 2 червня.

У МЗС України у відповідь на це зауважили, що страх Росії передавати так званий "меморандум" про припинення вогню вказує лише на те, що він наповнений нереалістичними ультиматумами.

У Росії бояться визнати, що гальмують мирний процес. Вони повинні негайно ухвалити цей документ, як раніше сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга та припинити грати в ігри,

– наголосив Тихий.

Речник МЗС додав, що така риторика Кремля також вказує на те, що наступний раунд переговорів у Стамбулі може виявитися нерезультативним і порожнім.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна вже передала Росії свій варіант "меморандуму" щодо припинення вогню. Однак у Кремлі у відповідь не передали свій варіант документа, що є черговим свідченням спроби затягнути мирний процес.