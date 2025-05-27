У МЗС Росії розповіли про важливу деталь щодо "меморандуму" з Україною

Росія не відмовляється від свого наміру укласти з Україною "меморандум" про мир. У ньому, зокрема, можуть окреслити терміни створення угоди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на речницю російського міністерства закордонних справ Марію Захарову, яку цитує росЗМІ.

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Росія продовжує підготовку "меморандуму" з Україною

Москва готує проєкт меморандуму щодо повномасштабної війни в Україні та її завершення. Російська сторона очікує, що Україна підтримає документ. Країна-агресорка майже завершила його розробку та може передати "меморандум" Києву найближчими днями.

За словами Захарової, напрацювання Росії містять "можливі терміни" укладення мирної угоди. Це одна зі складових цього так званого "меморандуму".

Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення, наголошу, відповідних домовленостей,

– сказала речниця МЗС.

Російська сторона так само хотіла б бачити пропозиції української щодо порушених питань.

Нагадаємо, "меморандум" між Росією та Україною представники Владіміра Путіна запропонували укласти ще під час зустрічі в Стамбулі. Українська сторона підтвердила. що хотіла б бачити пропозиції щодо миру у вигляді документа.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наші дипломати ще не бачили "меморандум", а коли Росія його надасть – Україна зможе зробити свої висновки та висловити власне бачення. Варто зазначити, що меморандум – це лише намір зробити якісь кроки між сторонами. Однак цей документ може сигналізувати про підготовчі етапи майбутнього перемир'я.