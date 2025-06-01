Кремль категорично на цьому наполягає: чому Росія не показує свій "меморандум"

Росія переконує, що нібито зможе захопити нові українські області й постійно погрожує літнім наступом. Також росіяни цинічно переконують, що відмова від переговорів погіршуватиме ситуацію, хоча самі ж ігнорують мирні перемовини.

Російські чиновники погрожують захопленням Запорізької, Херсонської, Харківської та Сумської областей. Як зауважила 24 Каналу російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, такі заяви тільки підтверджують, що пропагандисти заплутались у цілях так званої "сво".

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На чому наполягає Росія

У Кремлі забули, що їм вже давно пропонували погодитися на припинення вогню вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ба більше, вони це нібито підтримали, але так і не взялися за виконання.

Тепер саме від цього Кремль всіляко відмовляється. Вони не хочуть перестати стріляти, хоча переговори можливі тільки після перемир'я. У Москві цього категорично не бажають,

– наголосила Ольга Курносова.

Там наполягають на тому, щоб текст "меморандуму", який Росія має передати Україні, ніхто нікуди не публікував. Виникає логічне запитання – що такого там хочуть написати росіяни. Наприклад, Україна не боїться оприлюднити свій варіант документа.

Судячи з того, що Росія не показує "меморандум", вона написала там нереальні позиції. Скоріш за все, будуть умови про зменшення чисельності української армії, відмову від 5 областей.

Для всього цивілізованого світу це абсолютно неприйнятні умови. Росіяни це розуміють, тому не спішать нічого публікувати. Адже тоді Дональд Трамп остаточно зрозуміє, хто насправді не хоче завершення війни.

До слова, Україна вже передала Росії текст "меморандуму". Міністр оборони Рустем Умєров закликав Кремль не затягувати процес і оприлюднити свій документ. Адже без нього "наступні зустрічі будуть пустими".