Містить чіткі пропозиції: опубліковано повну версію меморандуму, який Україна передала Росії

У Стамбулі в понеділок, 2 червня, тривають переговори двох делегацій. Тим часом в мережі опублікували пропозиції "меморандуму", які Україна передала Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report. Документ написаний українською мовою та продубльований англійською.

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Що передбачено в українській частині "меморандуму" з Росією

Позиція України залишається незмінною. Київ прагне припинити вогонь та мати гарантії безпеки. У ЗМІ з'явилася частина "меморандуму", яку Україна презентує іншій стороні на переговорах у Стамбулі.

У документі прописано п'ять розділів, у яких чітко зазначені пропозиції України для майбутнього миротворчого процесу.

Так серед ключових принципів угоди є:

повне та безумовне припинення вогню на суші, морі та в повітрі як передумова для переговорів;

повернення депортованих українських дітей;

обмін усіх військовополонених ("всіх на всіх");

звільнення Росією всіх цивільних заручників;

забезпечення тривалого миру та безпеки.

Також Україна хоче, аби країни-партнери забезпечили виконання майбутньої мирної угоди. Це буде гарантією безпеки на думку Києва.

Після встановлення миру Україна хоче мати можливість вільно обирати свої союзи та не зобов'язана залишатися нейтральною.

Наступним кроком є саме припинення вогню та порядок денний зустрічі лідерів. Сторони мають узгодити кроки зі зміцнення довіри, структурувати майбутні зустрічі лідерів та провести переговори за участі США та Європи.

Меморандум також передбачає припинення вогню зараз, щонайменше 30 днів з можливістю продовження кожні 30 днів. Це стосується тиші в повітрі, на суші та в морі.

Україна пропонує Росії продовжити обміни полоненими та здійснити процедуру "всіх на всіх". Окрім цього противник має повернути й усіх депортованих та переміщених дітей та цивільних заручників.

У пункті про зустріч лідерів метою визначено остаточні обговорення мирної угоди:

повне припинення бойових дій;

гарантії безпеки та запобігання майбутній агресії;

територіальні питання;

економічну відбудову та компенсацію;

санкції за порушення.

Україна пропонує поступово скасувати санкції, накладені на Росію, за допомогою механізму "відкотної дії". Однак російські активи залишатимуться замороженими або використовуватимуться для відновлення України до виплати репарацій.

Повний текст української частини "меморандуму" з Росією / Скриншоти Clash Report