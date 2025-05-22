У Путіна вигадали причину не підписувати меморандум з Україною

Владімір Путін днями заявляв, що, мовляв, Росія готова підписати з Україною меморандум, який у майбутньому може привести до угоди про мир. Однак тепер у Кремлі придумала причину, аби зірвати можливе підписання документа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що у Росії роблять, щоб не підписувати меморандум з Україною

Директор правового департаменту МЗС Росії Максім Мусіхін у коментарі пропагандистам заявив, що, мовляв, для підписання меморандуму необхідна "нова влада" в Україні. За словами прихвосня Путіна, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "може не підійти на роль підписанта", а Володимир Зеленський буцімто є нелегітимним.

Важливим є те, чий підпис (буде на документах – 24 Канал), тому що зараз нинішній їхній керівник уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою,

– зазначив Мусіхін.

Він також сказав, що треба бути точно впевненим, що з українського боку домовленість про врегулювання підписує "людина, яка має на те мандат народу", інакше "будуть проблеми". Однак хто саме це має бути, представник МЗС Росії не сказав, але повторив, що "Зеленський не підходить на роль підписанта".

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз ідеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це в голови парламенту (Руслана Стефанчука – 24 Канал) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині власної країни – велике питання", – зазначив чиновник.

Окрім того, Мусіхін наголосив, що меморандуму, який Путін обговорював із Трампом, "потрібен новий підписант", проте зараз це буцімто "є проблемою". Також посадовець МЗС Росії заявив, що потрібно буде задуматися і про підписанта документів щодо врегулювання загалом.

Варто зазначити, що перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявляв, що війну проти України розпочав і може завершити особисто Путін, і для цього не потрібен жодний меморандум чи переговори.

До слова, Володимир Зеленський зазначив, що коли Україна отримає запропонований Росією меморандум або пропозиції, то зможе сформувати своє бачення щодо цього питання.