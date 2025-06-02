Росія відповіла на меморандум України: Умєров розкрив, що саме

Російська сторона відповіла на меморандум, який передала Україна. Це сталося безпосередньо під час переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Рустема Умєрова під час пресконференції після переговорів з російською делегацією у Стамбулі.

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Що сказав глава Міноборони про відповідь Росії на меморандум

Рустем Умєров нагадав, що декілька днів тому Україна поділилася своїм меморандумом з російською стороною, але від Москви не було жодної відповіді щодо цього документа, включно з сьогоднішнім днем.

Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони (російська делегація – 24 Канал) сказали, що їм потрібен щонайменше тиждень, щоб оглянути наш документ і надіслати будь-яку відповідь,

– сказав глава Міноборони України.

Міністр підкреслив, що українська команда також матиме тиждень на вивчення документа, який передала Росія, після чого можна скоординувати подальші кроки.

Цікаво, що джерела "РБК-Україна" стверджують, що делегація Росії передала Україні свій так званий "меморандум" через Туреччину.

За словами співрозмовника видання, цього разу на перемовинах голова російської делегації Володимир Мединський "значно менше розповідав якісь фантастичні історії".

До слова, Рустем Умєров також казав, що Україна очікує до кінця червня отримати відповідь від російської сторони щодо наступної зустрічі. За словами міністра оборони, наступний раунд переговорів матиме сенс, якщо він відбуватиметься на найвищому рівні.