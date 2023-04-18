Пам'ять про сміливих українців: у Бучі встановили Меморіал захисникам з металу Метінвесту

До річниці звільнення Київщини від російських загарбників у місті-герої Бучі встановили Меморіал захисникам із написом "Слава Україні! Героям слава!". Частину металу для об'єкта надав Метінвест-СМЦ.

Росіяни захопили Бучу на початку повномасштабної війни Росії проти України. Невелике місто на Київщині перебувало в окупації 33 дні – до 31 березня 2022 року, допоки ЗСУ не звільнили населений пункт.

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Щоб вшанувати пам'ять українців, які захищали місто й загинули від рук ворогів, у Бучі встановили Меморіал. Проєктуванням, виготовленням складних декоративних конструкцій та монтажем об'єкта займалася виробнича компанія UASTAL – ТОВ "Сторожук".

Частину металопрокату для сталевих деталей Меморіалу відвантажив Метінвест-СМЦ. Зокрема, йдеться про гарячекатаний лист і профільні труби,

– розповіли у компанії Метінвест.



Новий Меморіал у Бучі вшановує пам'ять сміливих українців / Фото Метінвест

Фінальні роботи зі встановлення Меморіалу, а також його урочисте відкриття з підняттям Державного прапора відбулися наприкінці березня. У річницю звільнення міста від російської армії у Бучі побували президент України Володимир Зеленський і топпосадовці 4 країн:

Молдови,

Словаччини,

Хорватії,

Словенії.



Роботи зі встановлення Меморіалу у Бучі завершилися наприкінці березня / Фото Метінвест

До слова, зараз у Києві триває будівництво унікального моста-хвилі. 300 тонн металу для нього виготовили на комбінаті Азовсталь до початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, між столичними районами Троєщина та Дарниця запустили 8 нових трамваїв. Сталь для сучасного електротранспорту також зробили на маріупольському меткомбінаті.