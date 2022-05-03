У мене 2 зонди у горлі, – постраждала у Дніпрі речниця ДСНС розповіла про пережиті 8 операцій

Постраждала внаслідок ворожого авіадару на Дніпропетровщині речниця ДСНС розповіла про свій стан. Дівчині зробили 8 операцій і встановили два зонди в горло.

У своєму інстаграмі начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка розповіла деталі свого стану на сьогодні.

До теми: Внаслідок авіаудару по аеропорту Дніпра постраждала начальниця пресслужби ДСНС

Ракетний удар по аеропорту "Дніпро"

Нагадаємо, що 10 квітня окупанти завдали повторного удару міжнародному аеропорту "Дніпро". Зазначається, що його розбили вщент. Серед постраждали було шестеро рятувальників – всі з них отримали поранення.

Раніше служба ДСНС повідомила, що Євгенія виїхала на місце події, щоб здійснювати свою щоденну роботу. В тому числі й для документування наслідків російської атаки на місто.

Серед усіх поранених рятувальників стан Євгенії був найважчим. Наречений та напарник дівчини Ігор Гетало зазначив: "на щастя, усі перебували у бронежилетах. Проте у Євгенії один уламок залетів під нього.

Стан Євгенії Дудки на сьогодні

Дівчина опублікувала історію в інстаграмі, де розповіла про деталі свого лікування. Вона також подякувала всім медикам, які просто "витягли її з того світу".

Дорогі та найкращі люди для мене, особливо ті, які поруч в цей нелегкий для мене час… Так, ангели-лікарі витягнули мене звідти при такому поранені, де дорога тільки в одну сторону. Шана Вам, я цілую руку кожному лікарю,

– написала Євгенія.

Сьогоднішня війна довела всім, що українські рятувальники та медики – професіонали своєї справи. Вони готові на все, аби врятувати життя кожного українця та українки. Їхньою відвагою, спритністю та професійними навичками пишається вся Україна.

Речниця ДСНС про свій стан / скриншот зі сторіс Євгенії

Євгенія Дудка уточнила, що вчора, 2 травня, в неї була вже 8 операція. Внаслідок хірургічних втручань дівчині встановили два зонди у горло.

На дзвінки відповідати не можу, бо в мене два зонди в горлі. Стосовно мого одужання – сьогодні була вже восьма операція,

– зазначила дівчина у своєму інстаграмі.

Редакція 24 каналу бажає швидкого та легкого одужання Євгенії Дудці.

Також повідомляється, що Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня Євгенію Дудку та її нареченого, рятувальника Ігоря Гетало.

Що відомо про обстріл аеропорту в Дніпрі:

10 квітня окупанти знову атакували аеропорт у Дніпрі. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченко повідомив, що там "вже не лишилося живого місця".

Внаслідок авіаудару, шестеро рятувальників отримали поранення. Всім службовцям надали медичну допомогу у лікарнях.

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