Мене, азіата, тут загризли б на**й, – ще один окупант "прозрів" від путінських фейків

Російський солдат, який потрапив у полон, уже не вірить у фейки Путіна про "нацистів" в Україні. Він на власні очі пересвідчився, що кремлівська пропаганда нахабно бреше.

Тепер полонений солдат-строковик намагається донести росіянам правду про війну проти України. У дзвінках друзям і рідним він каже, що треба підіймати "орду" на бунт.

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"Надо, чтобы люди выходили на бунты, чтобы все знали: у нас говорят неправду", – наголошує полонений, що раптово "прозрів". Він переконує, що тільки на українському телебаченні побачив масштаби руйнувань українських міст і сіл.

Зокрема російського солдата вразила ситуація в Харкові. Він визнає, що місто розбомбили його поплічники. Полонений також пересвідчився, що "денацифікація" України – це чергова побрехенька Путіна.

Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли на**й,

– зазначає солдат у розмові зі своїм другом.

Розмова "прозрілого" окупанта: дивіться відео

Полонені російські солдати самі погоджуються розповідати правду. Багато з них не хочуть повертатись до Росії. Українська сторона гідно поводиться з полоненими, як цього вимагають міжнародні конвенції.

Раніше віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що у полонених окупантів є 2 варіанти розвитку подій: їх або обмінюватимуть, або ж вони відбуватимуть покарання в Україні.

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