В мене немає питань до Ердогана, він один з гарантів безпеки, – Зеленський

Володимир Зеленський сказав, що в нього з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом дуже потужні особисті відносини. Він вдячний йому за підтримку та допомогу.

Про це президент розповів у великому інтерв'ю, повідомляє 24 канал.

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В мене особисто з президентом Туреччини дуже теплі та дуже добрі відносини. Є багато питань, де Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний,

– сказав Зеленський.

За його словами, на політичному рівні президент Туреччини робить багато кроків, щоб у Путіна було розуміння, що треба закінчувати війну.

"Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але не може, це треба бути такою серйозною, потужною, впливовою державою. І Ердоган такий. Він дуже серйозний президент і він допомагає, тому у мене до нього немає питань", – додав він.

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