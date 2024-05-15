"Мене побила людина у військовій формі": що не так з цим формулюванням

Саме формулювання "мене побила людина у військовій формі" – у мене викликає бажання дати трохи зверху. Це абсолютно свідоме бажання дискредитувати військових.

Військову форму з гордістю носять найкращі

Мої загиблі друзі носили військову форму.

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Мої рідні носять військову форму. Мої друзі отримують поранення в пікселі. Мої друзі виснажилися вкрай за роки у пікселі.

Люди у військовій формі щодня відбивають штурми окупантів на Сході держави. Військову форму носять сотні тисяч громадян, які в критичний момент виявились найсвідомішими. Її щодня вдягають сотні свідоміших за інших співгромадян.

Я хочу, аби слідство об'єктивно розібралось, чому та дівчина, як вона стверджує, отримала тілесні ушкодження від працівника ТЦК на милицях. Для мене, на відміну від багатьох, важливий бекграунд людини, в якої стався конфлікт з "людиною у військовій формі".

Скажете, що я упереджена? Так, як багато хто упереджений щодо працівників ТЦК, я – упереджена щодо засудженої за крадіжку особи без військової форми з величезним причепом підозр в хуліганстві. Але, якщо ні в кого з присутніх не було бодікамер, ми не дізнаємось об'єктивно, що відбулося з самого початку. А це важливо, чорт забирай.

Працівників ТЦК треба забезпечити бодікамерами

Я вважаю, що працівників ТЦК та СП, які запрошують громадян оновити дані, терміново слід оснастити бодікамерами. Тоді відео, де "люди у військовій формі" застосовують до когось силу, заграють дещо іншими барвами. Не всі, але я переконана, що більшість.

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Так сталось, коли суспільство почало бачити повну версію подій від поліцейських. Все частіше суспільство ставало саме їхній на бік.

Так, Верховна Рада України допомогла тим, хто намагається нормалізувати ухилянство беззубим законом. Але це зміниться, їм доведеться проголосувати нормальний закон. Доведеться.

Я не брехала 17 червня 2022 року, коли пообіцяла моєму близькому другу Юрі Тарану в переддень його загибелі, що більше не дам цивільним знецінювати військових, як це було до 2022 року. Я докладу всі сили, чого б мені це не вартувало.