У мене померли собаки, бабуся Галя та улюблене місто, – щоденник хлопчика з Маріуполя

З 24 лютого Росія по-варварськи перетворювала красивий та успішний Маріуполь на руїни, а також вбивала його мирних мешканців. 8-річний маріуполець розповів про свої недитячі емоції у щоденнику.

Кілька сторінок з дитячого рукопису оприлюднив маріупольський художник та актор Євген Сосновський. Він зазначив, що хлопчик пережив справжнє пекло.

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Дитина розповідає про травми та загибель близьких

Юний маріуполець зазначає, що йому – 8 років, сестрі – 15, а мамі – 38 і вона потребує перев'язок. Його розповідь про буденні речі такі, як сон, читання, перериваються страшними повідомленнями.

Ще у мене помер дідусь. У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте "м'ясо на руці" та рана на нозі,

– розповідає хлопчик.

Переживаючи найстрашніше у своєму житті, він таки шукає щось добре та світле. Так, пише про свою нову подругу Віку, у якої – гарні батьки. Дитина радіє, що у неї незабаром день народження і що бабуся повернулась, коли ходила по воду.

Хлопчик пише, що вбили його місто

Найбільше болю – на останній сторінці. Там кульковою ручкою намальовані страшні і зовсім недитячі зображення: люди, які лежать на підлозі, а також зруйновані будинки. Усе, що втратили маріупольці, – з четверга, 24 лютого.

У мене померли 2 собаки, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь, – пише,

– дитячою рукою виведене моторошне речення.

Щоденник хлопчика оприлюднив маріупольський фотограф / Фото MRPL. city

Дитина розповіла про страшні переживання / Фото MRPL. city

Хлопчик проілюстрував те, що відбувалось в місті / Фото MRPL. city

Яка ситуація в Маріуполі: останні новини

2 травня за участі Червоного Хреста та ООН вдалось вивезти з "Азовсталі" понад 150 цивільних людей. Лише 3 травня їм вдалось доїхати до Запоріжжя.

В ніч на 3 травня окупанти завдали нищівних авіаударів по заводу. Загинули 2 мирні мешканки, ще 10 осіб отримали поранення.

Вранці 3 травня окупанти почали штурмувати завод, залучили танки, піхоту, десантників.

Тим часом Росія незаконно депортує мешканців міста на свою територію. Люди змушені протягом кількох тижнів виживати в фільтраційних таборах.

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