У мене відчуття, що Росія тут помирає, – Арестович про деморалізацію окупантів

Російські загарбники вже не можуть похизуватися високим бойовим настроєм. Великі втрати, покарання за непокору та провали планування не сприяють підвищенню морального духу російських солдатів.

Служба безпеки України активно перехоплює переговори окупантів та їні розмови з рідними. Переможними настроями розповіді окупантів, які воюють проти нашої держави, не вирізняються.

Читайте також Місяць з часу перемоги українців на Півночі – однієї з найбільших в історії ЗСУ

Росія тут помирає

Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти у боях з ЗСУ зазнають великих втрат.

В мене враження, що Росія тут помирає. Помирає в буквальному сенсі, вони говорять про втрати у 50 – 70% підрозділів,

– розповів Арестович.

Також він підкреслив занепадницькі настрої в розмовах окупантів, які свідчать про психологічний надлом.

Нікому не вірять, нічого не хочуть, єдине бажання – награбувати і втекти додому,

– додав радник голови ОП.

Окрім того, росіяни все частіше заявляють про те, що не розуміють, для чого воюють. Це стосується не лише рядових солдатів, а й найвищого військового командування ворога.

Пробеми російської армії

На Запоріжжі російські військові почали жалітися місцевим мешканцям на своє командування. Мовляв, їх обманом змусили їхати воювати проти України та казали, що їх зустрічатимуть як визволителів. Деякі росіяни відмовилися далі воювати. Їх допитало ФСБ та вивезло у невідомому напрямку.

Росія намагається заманити нове "м'ясо" для війни проти України грошима, але цю брехню виявили навіть самі окупанти. Навіть ті, кому вдалося вижити після поїздки в Україну, не отримали обіцяних грошей. Окрім того, російські солдати від постійної напруги почали пити багато алкоголю, в стаються перестрілки між своїми ж.

Дивіться також – як "друга армія світу" тікає від ЗСУ: яскраве відео