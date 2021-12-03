У мене залізобетонна відповідь і є доказ, – Арахамія відхрестився від громадянства США

"Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не має громадянства Сполучених Штатів Америки. Він запевнив, у нього є "залізобетонне" підтвердження своїх слів.

Про це глава провладної фракції повідомив, спілкуючись з журналістами у кулуарах Ради 3 грудня.

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Якщо ви запитаєте у мене, чи є у мене громадянство будь-якої країни, окрім України, я скажу "ні". У мене залізобетонна відповідь. І є доказ. А доказ я залишу трішки на пізніше,

– сказав Давид Арахамія.

"Слуга народу" пояснив, що "є документ, який неможливо отримати громадянину Сполучених Штатів Америки". На запитання, чи мовиться про візу, депутат уточнив, що це "спеціальний тип візи".

Що цьому передувало