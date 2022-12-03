Чи можуть мобілізувати чоловіків молодших 27 років, що раніше не служили

Чоловіки, яким ще не виповнилося 27 років, станом на зиму 2022 року підлягають мобілізації. Мовиться й про тих, хто не проходив строкову службу.

Марина Бекало – адвокатка – розповіла, що питання призову на строкову службу регламентують окремі норми законодавства. Раніше призов на строкову службу президент скасував.

Зауважте – "єВідрядження" скасовується: проєкт виїзду чоловіків за кордон відклали у довгу скриньку, – EBA

За словами Бекало, на сьогодні вже скасований призов на строкову службу хлопців з 18 до 27 років скасовано. Водночас це не стосується призову на військову службу під час мобілізації.

Станом на зиму 2022 року в Україні діє правовий режим воєнного часу. Окрім того, оголошена мобілізація. Вона продовжується кожні 90 днів.

Тих, хто не проходив строкової служби (воєнної кафедри) теж призивають під час мобілізації (якщо вони пройшли медкомісію та були визнані придатними до служби та не мають інших підстав для відстрочки,

– мовиться у повідомленні.

Чи можна бронювати працівників від призову

В Україні станом на 2022 рік діє процес бронювання від мобілізації співробітників. Мовиться про працівників державних органів, підприємств, установ й організацій, які задовольняють потреби ЗСУ, інших військових формувань.

Однак варто не забувати, що ФОП не може бронювати власних співробітників.