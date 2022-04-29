Мені надіслали фото жінки без голови, – Зеленський про удар по вокзалу Краматорська

Володимир Зеленський пригадав, як дізнався про удар росіян по вокзалу Краматорська. Йому прислали фотографію жінки без голови.

За словами президента, ця світлина не потрапила до того списку фотографій, які показали людям, розповідаючи про трагедію у ЗМІ.

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Вона була в такому яскравому одязі, що добре запам’ятовується. І я сказав, що це неможливо. Якби діти це побачили… якби це побачили ще в офіційних джерелах,

– пригадав Зеленський.

Зеленський не міг викинути це фото з думок

Того ж дня президент прийшов на одну з найважливіших зустрічей. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва, щоб запропонувати Україні швидкий шлях до членства.

Однак коли Зеленський зустрівся з нею, він не міг перестати думати про ту світлину й жінку без голови. Він зазначив, що це був один із тих випадків, коли твої руки й ноги роблять одне, а твоя голова не слухає.

"Голова там, на вокзалі, а ти повинен бути присутнім тут", – сказав президент.

Удар по Краматорську: коротко

Російські війська зранку 8 квітня запустили ракету на вокзал Краматорська, поки там відбувалася евакуація.

На ракеті окупанти цинічно написали "за детей".

Загинули понад 50 людей. Ще приблизно 100 осіб зазнали важких поранень.

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