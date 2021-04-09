"Та мені по**й, вони – м'ясо": куратор з Росії наказав бойовикам обстріляти своїх

Кадровий військовий Росії з позивним "Ростов" наказав бойовику "ДНР" Чепішку відкрити артилерійський вогонь. А координати цілі дав, які вказували на місце базування інших бойовиків.
Джерело:УНІАН
Бойовики окупантів Донеччини регулярно спілкуються з російськими кураторами – це не таємниця. І часто їхнє спілкування вражає цинізмом. Опубліковано фрагмент однієї з таких – перехопленої українською розвідкою розмови.
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У ній росіянин "Ростов" (кадровий військовий Росії у чині майора) дає бойовику Чепішку координати, по яких треба здійснити обстріл. І байдуже, що за цими координатами розташовані інші бойовики.
Розмова "Ростова" з Чепішком 7 квітня
Перша частина: куратор ставить завдання
- Чепішко: Так, слухаю.
- "Ростов": Упізнав?
- Чепішко: Привіт. Повторіть, не почув.
- "Ростов": Алло! Це я! Упізнав, ні?
- Чепішко: Зрозумів.
- "Ростов": Телефонуй своїм хлопцям, підіймай їх, робота буде зараз.
- Чепішко: Зрозумів, добре.
- "Ростов": Дзвони на перше господарство, швидко підіймай їх, зараз будете працювати. Хвилин 10 давай.
- Чепішко: Прийняв, добре.
- "Ростов": Все, звітуєш.
Частина друга: цілі в роботу
Чепішко зв'язався з іншим бойовиком – Демичем (позивний "Чаган").
- Чепішко: Алло, "Чаган"! Підіймай хлопців. На хоботах (артилерія – 24 канал) швидко підіймай!
- Демич: Алло! Що-що? Не почув.
- Чепішко: Швидко підіймай хлопців, 10 хвилин готовність. Розрахунки на бойову.
- Демич: Зрозумів, зрозумів.
- Чепішко: Зараз отримаю цілі – і в роботу.
- Демич: Добре, є, я почув.
- Чепішко: Як будуть готові ваші – доповіси.
Третя частина: координати
Чепішко звітує "Ростову" про готовність стріляти.
- Чепішко: Ало, товаришу командир, розрахунки готові.
- "Ростов": Так, слухай сюди, давай два хобота в роботу по повній, щільненько повинні відпрацювати, зрозумів?
- Чепішко: Прийняв, зрозумів
- "Ростов": Так, дивись, перша ціль... Пишеш? 24284 на 10108. Друга – 24451 на 09840. Записав?
- Чепішко: Так
- "Ростов": Так, дивись, бігло, половину БК (боєкомплект – 2 канал). Прийняв?
- Чепішко: Так, біглим працюємо, прийняв.
- "Ростов": Все, давай, виконувати.
Четверта частина: удар по своїх
- Чепішко: Алло, товаришу командир! Так це ж наші!
- "Ростов": Та тобі не нас*ати – наші не наші?! Наказ є – виконуй!
- Чепішко: Перша ціль – це "Варяг".
- "Ростов": Та мені по**й, хто. У тебе є наказ. Виконувати!
- Чепішко: Та бл*, ми ж своїх накриємо.
- "Ростов": Слухай сюди! Вони – м'ясо. Їх не шкода. Чи ти хочеш на їхнє місце? Нашим потрібна війна? Вони її отримають. А наші, які на стрічці (кордон Росії з ОРДЛО – 24 канал), зможуть нарешті повноцінно зайти. Ясно?
- Чепішко: Так, але хлопців жалко...
- "Ростов": Жалко у бджілки. На укропів спишемо. Потім розберемося з їхніми сім'ями. Головне почати активну стадію. На війну спишемо.
- Чепішко: Зрозумів. Виконуємо.
Далі Чепішко передає координати й наказ відкрити вогонь Демичу – безпосередньому виконавцю. Той наказ приймає.
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