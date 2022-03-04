Мені важко уявити, що ви переживаєте зараз, – Борис Джонсон заговорив українською

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відеозвернення, яке він розпочав українською мовою.

"Я звертаюся до українців у Великобританії, та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах", – розпочав свій виступ Джонсон. Правда після цього перейшов одразу на англійську.

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Відео опублікували в соцмережах, де підпис до нього теж дали українською мовою.

Відео виступу Бориса Джонсона українською мовою

У своєму виступі Борис Джонсон вчергове висловив слова підтримки українцям. А також заявив, що йому важко уявити, що зараз насправді відчувають українців, в яких знищено все, що вони люблять.

Також Джонсон запевнив, що Велика Британія і надалі підтримує Україну, і зі своїми партнерами зробить все для тиску на Путіна, аж допоки той не зупинить військову агресію.

Джонсон також заявив, що він кожного дня спілкується із президентом України Володимиром Зеленським, і дивується його спокою. А також стійкості українського народу.