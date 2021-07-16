Менша за попередні прогнози, – прем'єр назвав мінімальну вартість землі

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що наразі вартість землі менша за попередні прогнози уряду. За 15 днів середня мінімальна ціна становить орієнтовно тисячі доларів за гектар.

За словами прем'єра ціна різниться за регіонами України. Про це Денис Шмигаль розповів під час Години запитань до уряду в Верховній Раді.

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Шмигаль назвав нову ціну на землю

Мінімальна ціна, по якій можна виставляти землю на продаж, – по кожній області вона відрізняється, але в середньому – це близько однієї тисячі доларів за гектар,

– сказав очільник Кабміну.

До речі, перед цим міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко говорив, що вартість сільськогосподарської землі в Україні дорівнює орієнтовно 50 тисяч гривень за гектар.

Коротко про ринок землі

Ринок землі в Україні запрацював 1 липня. З того часу не діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Таким чином відкрили ринок землі й українці тепер можуть вільно купувати та продавати землю.

Впродовж останніх двох років Верховна Рада ухвалила низку законів, які встановили нові правила та обмеження для усіх його учасників – власників та орендарів землі, потенційних покупців, підприємств аграрного сектору. Пояснення, як купити та як продати землю сільськогосподарського призначенн, читайте у нашому матеріалі.

Станом на 15 липня в Україні уклали 774 земельні угоди, на які раніше розповсюджувався мораторій. Мінімальна ціна по кожній області відрізняється. Але в середньому вона становить тисячу