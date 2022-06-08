Менше Росії – більше Європи: друзі Кремля несподівано завдали йому болісного удару під дих

Всі радіють, що Борис Джонсон витримав голосування щодо довіри йому як прем'єру. Борис, звісно, боєць, але радіємо зарано.

Британський тил України

Адже питання довіри нікуди не поділося. Консервативна партія поділена, й невідомо, чи зможе Борис її об'єднати.

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Важливо, що зараз у нас – бетонна підтримка у Британії, незалежно від персоналій. Піде Борис у майбутньому у відставку чи ні, ця підтримка буде з нами. Хоча Борис все одно особливий і, головне, має симпатію до України.



Попри те, що Кремль вважав Балкани дружніми, там теж почали дистанціюватися від путінського кодла / Фото Getty Images

Балканський копняк для Москви

Чому явно можна порадіти, так це приниженню Росії на Балканах. Лаврову закрили повітряний простір для відвідання Сербії. І це не просто удар під дих. Це Балкани, які Росія багато років вважала своєю сферою впливу – як і нас.

Росії вказали, що вона є "небажаною" саме на Балканах. Європу поступово зачищають від Росії – тут, в нас в Україні, й тепер послідовно на Балканах. Це потрібно довести до кінця: менше Росії – більше Європи.

Важливе – чи надовго Джонсон зберіг свою посаду: дивіться відео