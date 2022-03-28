Мер Балаклії Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, – Синєгубов

Мер Балаклії, що на Харківщині, Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Ймовірний зрадник заявив про це публічно жителям громади.

Відповідну інформацію повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов ввечері 28 березня. Попередньо з ним та його родиною не було зв'язку – його затримали росіяни.

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Мер Балаклії перейшов на бік окупантів

Голова Балаклійської територіальної громади Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами. Про що публічно заявив жителям громади,

– повідомив Синєгубов.

Додав, що Столбовий зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та своїх людей. Також мер Балаклії збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста.

Глава Харківської ОВА пригадав, що зрадників держави чекає багаторічне ув'язнення. Зокрема:

"Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду;

на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув'язнення до довічного позбавлення волі".

Олег Синєгубов пригадав, що покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами.

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