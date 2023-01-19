Четверо підлітків рятували дітей після трагедії у Броварах: з юними героями зустрівся мер
Джерело:Ігор Сапожко
У середу, 18 січня, у Броварах трапилася жахлива авіакатастрофа. Уламки гелікоптера МВС впали на дитячий садочок, який згодом загорівся.
Старшокласники 5 та 8 ліцеїв міста не розгубилися й одними з перших кинулись на допомогу. Мовиться про Андрія Доценка, Антона Прищепу, Віктора Комісарова та Гліба Касьяна.
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Мер подякував юнакам за відвагу
Очільник Броварів зустрівся з місцевими супергероями. Він зазначив, що хлопці рятували малюків з палаючого приміщення, сконтактовували наляканих дітей з їхніми батьками, відводили малечу в безпечні місця.
Зустрівся з героїчними хлопцями, щиро радий знайомству, щиро пишаюся нашою молоддю!
– зазначив Сапожко.
Крім того, юнаки організували благодійний збір коштів, які спрямують на допомогу постраждалим 18 січня.
Мер Броварів зустрівся з юними рятувальниками / Фото Ігоря Сапожка
Школярі міста рятували дітей після катастрофи
Четверо друзів-старшокласників стали одними з перших, хто почав витягати дітей з палаючої будівлі. Крім того, хлопці взяли у вихователів прізвища й імена дошкільнят. Завдяки цьому змогли знайти батьків чотирьох дітей.
Також за словами хлопців, автівки, припарковані обабіч дороги, серйозно ускладнили роботу екстрених служб.
Тому вони разом з іншими небайдужими звільнили проїзд до установи для "швидких", рятувальників та поліції. Для цього вони відтягнули машини, які заваджали проїзду.
Що відомо про авіатрощу у Броварах
- Зранку 18 січня вертоліт МВС впав поруч із дитсадком у Броварах. Трапилося це, коли у дошкільному закладі перебували 73 дитини. Внаслідок авіакатастрофи пожежею було пошкоджено будівлю.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота. Туди увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може зайняти багато часу. За його словами, така практика є не тільки в Україні, але й в усьому світі. Оскільки збирають фактично кожну деталь вертольота.
- До речі, в СБУ розглядають кілька версій трагедії: порушення правил польоту та несправність самого гелікоптера. Диверсії також не виключають.
- Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі 24 Каналу.