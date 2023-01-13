Подивіться в очі тим, хто вижив, – мер Будапешта відвідав Бучу та емоційно звернувся до угорців

Мер Будапешта Гергей Корачонь побував у Бучі, що на Київщині. Він закликав угорців відкрити очі на агресію Росії.

Таким чином, Корачонь звернувся до тих, хто не вірить у російську агресію проти України. Також він порадив їм приїхати у Київську область та побачити на власні очі воєнні злочини окупантів.

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Мер Будапешта відвідав Бучу

Корачонь приїхав до України разом із колегами із Праги, Варшави та Братислави. Мер Будапешта відвідав військовий шпиталь у Києві та дитячу лікарню.

Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою та агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці у ХХ столітті – раджу приїхати сюди, до Бучі та Києва, і подивитися у вічі тих, хто вижив. Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну,

– заявив Корачонь.

За словами мера, Угорщина зобов'язана підтримати українців, інакше доведеться думати, яка країна стане наступною жертвою агресії.

Корачонь наголосив, що ця війна має закінчитися лише перемогою України.

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