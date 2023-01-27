До Львова приїхали 30 мерів, щоб підтримати Атрошенка: засідання суду перенесли
Джерело:Андрій Садовий
Львівський апеляційний суд 27 січня планував мав розглянути апеляцію на рішення про відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка. Керівники 30 українських міст приїхали підтримати колегу.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що засідання перенесли на 1 лютого.
До теми Мера Чернігова Атрошенка позбавили посади та оштрафували, – ДБР
"Апеляційне засідання щодо справи про відсторонення мера Чернігова від виконання службових обов'язків перенесено на 1 лютого. Сьогодні до Львова приїхали приблизно 30 мерів великих та малих міст, щоб підтримати Владислава Атрошенка. Очікуємо на справедливе рішення", – написав Садовий.
Мери міст приїхали підтримати Атрошенка / Фото з телеграму Андрія Садового
Розгляд апеляції перенесли / Фото з телеграму Андрія Садового
Засідання відбудеться 1 лютого / Фото з телеграму Андрія Садового
Заява Кличка
На засідання приїхав і мер Києва Віталій Кличко. Він сказав, що це перший прецедент в Україні, коли місто позбавляють очільника, якого обрали люди. Причини цього процесу Кличко назвав "притягнутими за вуха".
На сьогодні мова про кожного мера, про кожного голову громади, про кожного мешканця, волевиявлення якого вже не рахують. Переконаний, що суд ухвалить правильне рішення щодо захисту самоврядування. Якщо ні, то не залишається нічого іншого, як звертатися до Європейського суду, – заявив мер столиці.
У чому звинувачують Атрошенка
- Яворівський районний суд Львівської області 7 грудня на рік заборонив Атрошенку обіймати посаду. Рішення пов'язане з тим, що мер у серпні 2022 року дав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Правоохоронці назвали це приватним інтересом, оскільки водій мав офіційне відрядження та гроші на бензин з бюджету міста.
- НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів, а 15 вересня 2022 року протокол про корупцію.
- Атрошенко заявив, що на нього чинять політичний тиск. Він зазначив, що сотні обшуків в мерії відбувалися ще у 2021 році.
- У мерії Чернігова розповіли, що Атрошенка не випускали за кордон для участі у конференціях. Це позбавляє Чернігів можливості отримати гроші на відбудову від донорів.
- Атрошенко заявляв, що Офіс Президента намагається позбавити його посади.
- На сайті президента з'явилася петиція з вимогою зупинити тиск на Атрошенка. Вона набрала необхідну кількість голосів.