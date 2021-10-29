Мер Чернігова може зірвати меморандум про тарифи на тепло, – Офіс Президента

Чернігів може стати єдиним в Україні містом, де для населення підвищать тарифи на тепло. Місцева влада може проігнорувати меморандум, який раніше підписали в Україні.

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України в Одесі представники місцевої влади звітували про те, як кожна область дотримується меморандуму. Зокрема, заслухали звіти голови або заступники голів обласних державних адміністрацій.

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Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заявив, що в усіх областях усі голови міст дотримуються меморандуму. Про підвищення тарифів для населення не мовиться. Водночас є виняток.

Але у нас є одна ситуація у Чернігівській області: мер міста Чернігів пан Атрошенко збирається все-таки єдиним в Україні підвищити тарифи на опалення,

– наголосив Тимошенко.

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що відразу 2 великих теплопостачальних підприємства Чернігова вже надали міській владі свої пропозиції щодо підвищення тарифів для населення.

Профільна депутатська комісія планує розглянути рішення.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський вже відреагував на ситуацію. Він доручив Тимошенку, Чаусу та главі правління Нафтогазу Юрію Вітренку переконати мера Чернігова у важливості дотримання меморандуму.

Окрім того, український лідер звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова. Президент наголосив на необхідності напрацювати рішення, яке б захистило людей у таких ситуаціях.

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