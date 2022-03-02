Мер Чернігова виплатив перші гроші за вбитих і полонених росіян
Джерело:"Суспільне Чернігів"
У Чернігові міський голова Владислав Атрошенко вже почав виплачувати гроші за вбитих і полонених росіян. Перші гроші бійці отримали 2 березня.
Українці отримали 600 доларів – за двох знешкоджених окупантів. Мовиться про майора Леоніда Щьоткіна та Дмитра Опойкова.
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Варто зазначити, що гроші виплачують після підтвердження даних від командування підрозділу.
Мер виплатив гроші за окупантів / Фото з телеграму Олексія Гончаренка
Воєнний квиток Опойкова / Фото "Суспільне"
Чернігівські "розцінки"
За кожного окупанта платять 300 доларів.
Також мер заявив, що готовий платити гроші також за знищену ворожу техніку:
- БТР – 150 тисяч гривень;
- БМП – 200 тисяч гривень;
- танк – 250 тисяч гривень.
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