Хейт в обмін на донати ЗСУ: мер міста на Франківщині виступив з "безпрецедентною пропозицією"

Міський голова Долини на Івано-Франківщині Іван Дирів дозволив на свою адресу найнецензурнішу лайку. Посадовець заявив, що хоче конвертувати образи у допомогу Збройним силам.

Мер Долини вирішив влаштувати своєрідний марафон із негативних коментарів про себе, аби стимулювати людей донатити більше грошей для української армії. Відповідний пост Іван Дирів розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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Хамство за гроші

У пості Дирів пояснює умови участі у "безпрецедентній акції". Охочі посварити мера мають можливість зробити це у коментарях лише під дописом. При чому дозволяється хейт різної тональності: від конструктивної критики до нецензурної лексики.

Можна писати все, що вам хочеться, навіть те, що вихованим людям і не присниться,

– наголосив посадовець.

Втім, він додав, що у такого польоту фантазії є своя ціна. Перед тим, як залишити "злісний" коментар, людина має надіслати скрін – підтвердження того, що вона переказала гроші на вказану картку.

Мінімальна сума внеску – 100 гривень, максимальна – необмежена. Однак, бажано, аби автори коментарів, які набрали більше лайків, відповідно внесли більше коштів.

Якщо якийсь кмітливець наважиться написати хейт, не скинувши попередньо скрін, то його відправлять у довічний бан, а коментар заблокують.

Тому, хто перерахує найбільшу суму грошей випаде супербонус – він зможе один день побути в ролі міського голови.

Мер зазначив, що дозволив поливати владу і себе особисто брудом, аби зібрати 400 тисяч гривень на першу партію дронів, які розробляють місцеві винахідники з бюро "Західне". 100 тисяч Дирів планує отримати від любителів покритикувати владу, а решту суми зберуть за рахунок перерахування працівниками міськради та комунальних закладів одноденних заробітків.

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