Орлов підтвердив руйнування мосту між Енергодаром і Запоріжжям, інші шляхи – мінують

15 березня 2022 , 08:28
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Джерело:

телеканал Рада

Російські окупанти намагаються ізолювати Енергодар від усіх шляхів. Лише подекуди можна проїхати на легковому автомобілі, але й це може бути небезпечно.

Мешканці Енергодара можуть бути відрізаними від України. Окупанти руйнують або мінують дороги до міста.

До речі Настрої енергодарців не змінились, вони бачать, що це за люди, – мер міста про окупантів

Міст в Запоріжжя зруйнований

Мер міста Дмитро Орлов повідомив про те, що окупанти зруйнували міст між Енергодаром та Запоріжжям.

Це була основна артерія сполучення з обласним центром. Є невеличкі шляхи, де можна пересуватись на легковому автомобілі, але там ситуація змінюється щодня, тому що їх мінують,
– розповів він.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська