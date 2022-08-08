Окупанти стають агресивнішими, – мер Енергодара розповів про обстріляну дачу

Окупанти вдалися до ядерного шантажу та напередодні, 7 серпня, обстріляли Запорізьку АЕС. Це показує, що росіяни підвищують рівень свої агресії.

Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов. Він звернувся до мешканців міста із закликом мінімізувати своє перебування на вулиці.

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Орлов констатував, що військові росії обстрілюють промислові об'єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС або ж входять до її структури та розташовані у промисловій зоні. Все це робиться з метою:

дискредитації Збройних Сил України,

залякування людей,

тиску на міжнародну спільноту.

Місцеві неодноразово зафіксували та навіть зафільмували мінометні обстріли, здійснені окупантами з максимально близької до Енергодара відстані.

Тож всі спроби орків переконати світ в тому, що диверсії зчиняють ЗСУ, є недолугими та безперспективними. Хто є справжній злочинець, відомо всім,

– наголосив Орлов.

Наслідки ворожих обстрілів

За словами Орлова, мінометних обстрілів неодноразово зазнавало передмістя Енергодару в районі питного водозабору. Як вже повідомлялося раніше, отримав руйнації гаражний кооператив, знищено щонайменше 4 автівки. А 7 серпня ворог цинічно обстріляв дачний кооператив, розташований неподалік заводу НСО.

"На жаль, внаслідок цих свідомих вбивчих дій окупантів постраждало четверо енергодарців. З них одна людина знаходиться у важкому стані. За її життя борються лікарі", – підкреслив мер Енергодара.

Орлов звернувся до мешканців Енергодару

Після вчорашніх подій в Енергодарі стає очевидно, що окупанти не тільки нарощують кількість зчинених ними провокацій, а й підвищують рівень свої агресії.

Тому звертаюся до всіх енергодарців: мінімізуйте своє перебування на вулиці. Наразі найбезпечніше для вас місце – це власні квартири,

– наголосив Орлов.

Зауважимо, що днями російський командир зробив заяву щодо Запорізької АЕС. Він зауважив, що росіяни замінували найбільшу в Європі атомну електростанцію. Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил росії, командувач гарнізону ЗАЕС Валерій Васильєв пригадав, що росіяни замінували всі важливі об'єкти станції і натякнув на готовність підірвати її під час спроби штурму ЗСУ.

"Тут буде або російська земля – ​​або випалена пустеля", – заявив Васильєв.

Також він додав, що станція буде або російською – або нічиєю. Також окупант пояснив, нібито вони "готові до наслідків цього кроку".

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