Мер Гуляйполя закликав цивільних виїхати до безпечніших міст: головне про ситуацію на Запоріжжі

Станом на вечір 10 травня воєнна ситуація на Запоріжжі не зазнала великих змін. Втім у деяких районах області тривали ворожі обстріли й місцевих мешканців закликають бути особливо обережними.

Запорізька ОВА опублікувала розлоге зведення щодо актуальної ситуації у регіоні. Головне про події в області – читайте далі.

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Ситуація у Запорізькій області станом на вечір 10 травня

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ на Запорізькому напрямку. Найбільша активність ворога зафіксована поблизу населених пунктів Пологи, Оріхове та Гуляйполе.

Через складну воєнну ситуацію та активні бойові дії поблизу Гуляйполя, мер міста Сергій Ярмак закликав містян евакуюватися до більш безпечних населених пунктів, що перебувають під контролем України.

Протягом 10 травня російські окупанти знову обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, унаслідок чого поранення отримали 8 громадян України, а одна людина загинула. Постраждалих госпіталізували до лікарень обласного центру – Запоріжжя.

Через загострення військових дій та посилення інтенсивності ворожих обстрілів, з огляду на безпекову ситуацію, в Оріхові призупинено роботу пункту надання гуманітарної допомоги.

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Разом з тим, днем раніше, 9 травня, російські окупанти з артилерії обстріляли авто з цивільними поблизу села Білогір'я, що у Пологівському районі. Унаслідок прямого влучання снаряду, автівка підірвалась на блокпосту окупантів – один пасажир помер на місці, а водій отримав поранення.

При цьому, зазначають у Запорізькій ОВА, окупанти продовжують ширити фейки, що це нібито ЗСУ обстрілюють мирне населення області. Зокрема, 10 травня намагались знову перекласти провину за власні обстріли села Гладке Василівського району на українських військових.

Окупанти крадуть музейні експонати, зерно та овочі

До слова, у військово-цивільній адміністрації також додали, що на окупованих територіях Запорізької області посилюється співпраця з кримськими "підприємцями". Так, зерно та насіння з Поліг, що зберігається у сховищах, загарбники готують до транспортування у Росію.

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Крім того, з тимчасово окупованого Енергодара виїхала колона російських вантажівок, завантажених українським зерном. Вона під охороною попрямувала у напрямку Кам'янки-Дніпровської й намагається дістатися тимчасово окупованого Криму. Окрім зерна, росіяни звозять до півострова ще й вкрадені овочі.

Тим часом Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом викрадення росіянами національних цінностей українського народу з музею в Мелітополі. Йдеться, зокрема, й про колекцію скіфського золота.

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