Мер Харкова спростував фейки про капітуляцію

Окупантам не вдається реалізувати свої плани в Україні, тому вони вдаються до інформаційної війни. Поширюють фейки начебто Харків здався.

Мер Харкова Ігор Терехов спростував фейки про капітуляцію міста. Окупанти поширюють інформацію, що друзі Терехова та працівники мерії обдзвонюють людей та кажуть, що Харкову дали 72 години на здачу.

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Нам нема коли відволікатися, ми розвозимо продукти, ми отримали гуманітарну допомогу і зараз я дізнався, що від мого імені поширюються фейкові заяви… Повірте мені, це нахабна брехня! Ніхто ніколи не здасть місто Харків. Ми разом. Ми тримаємося. Ми переможемо! Ми — харків'яни!,

– заявив мер.

Атака фейками

Центр протидії дезінформації попередив українців, що на телебаченні та в інтернеті можуть з’явитися фейкові відео буцімто Володимира Зеленського з заявою про капітуляцію України чи мирний договір на умовах Росії.

Подібні діпфейкові відео створюються через алгоритми машинного навчання, і їх майже неможливо відрізнити від реальних. Мета "вкиду" – дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі.

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