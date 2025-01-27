Масштабний удар "Шахедами": мер Івано-Франківська сказав, які наслідки, чи є руйнування

Вночі 27 січня окупанти атакували безпілотниками Івано-Франківську область. Росіяни завдали масштабного удару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Дивіться також Через атаку Росії в Івано-Франківську міський транспорт вийде на маршрути зі значним запізненням

Які наслідки атаки "Шахедами" на Івано-Франківськ 27 січня

Міський голова подякував ППО, хлопцям і дівчатам, які боронять нас.

Слава Богу все обійшлося. Ворог завдавав масштабного удару і по області, і намагався по громаді. Але завдяки роботі ППО, попередньо, без пошкоджень цивільного майна,

– заявив Марцінків.

Додав, що всі служби працюють. Також міський голова Івано-Франківська наголосив, ця російська атака ще раз засвідчує, що війна триває по всій території України. Необхідно допомагати нашим військовим.

Марцінків про ворожу атаку: дивіться відео

Мер також розповів, що на 2025 рік громада заклала по різних програмах понад 500 мільйонів на підтримку ЗСУ. Однак, кожен може долучитися, волонтерити. Зараз вкрай важливо допомагати нашим захисникам і захисницям.

Читайте також У Дніпрі дрон пошкодив багатоповерхівку

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Додамо, що цієї ночі повітряну тривогу через російські БпЛА на Прикарпатті оголошували двічі. Спочатку близько 01:00. Вона тривала 2 години. Вдруге сирени ввімкнули о 04:16. Відбій оголосили о 06:24.

В Івано-Франківську та області прогриміла серія вибухів. Руслан Марцінків повідомляв про роботу ППО.

Близько 06:00 у КП "Електроавтотранс" заявили, що після оголошення відбою тривоги автобуси та тролейбуси виїдуть на свої маршрути зі значним запізненням. Місцевих жителів попросили з розумінням ставитися до даної ситуації.

Зауважимо, що цієї ночі під російською атакою також була Київщина. Вибухи лунали й у столиці. По ворожих дронах працювали Сили ППО.

Важливо! Під час повітряної тривоги в жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.