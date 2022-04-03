Мер Лозової рекомендує мешканцям тимчасово залишити місто
3 квітня 2022 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Зеленського
Сергій Зеленський – мер Лозової – 3 квітня закликав місцевих жителів тимчасово залишати місто. Він наголосив, що упродовж останніх днів почастішали небезпеки ракетних ударів.
Мер Зеленський зауважив, що провів переговори з керівництвом Полтавщини. Мовилося про допомогу у розміщенні лозівчан.
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Я перш за все дбаю про вашу безпеку, тому вимушений рекомендувати вам переїхати у безпечніші місця власним транспортом. Наразі немає загрози для Лозівщини, однак останніми днями стали частіше виникати небезпеки ракетних ударів,
– наголосив мер.
Зеленський заявив, що електропотяги курсуватимуть у Полтавському напрямку 4 квітня о: 12:00, 13:00 та 14:00.