Мер Миколаєва Сєнкевич пообіцяв, що вода повернеться до міста 9 травня

6 травня у Миколаєві почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Перед цим річкова вода проходить процес очищення.

Окрім цього, до міської системи вже під'єднали частину свердловин. Мер Миколаєва Ігор Сєнкевич вважає, що до вечора 8 травня вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району.

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При цьому у неділю, 9 травня, воду почнуть пускати по всьому місту.

9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту,

– написав Сєнкевич.

При цьому він нагадав, що це технічна вода. У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Її можна використовувати лише для побутових потреб.

Ситуація з водою у Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаїв уже понад три тижні живе без централізованого водопостачання. Окупанти перебили водогін, який на тимчасово окупованій ними території. Тож полагодити водогін наразі неможливо.

Наразі у місті працює більш ніж 100 пунктів роздачі води. Щоранку за нею утворюються величезні черги. Разом з комунальниками щодня воду підвозять волонтери й звичайні підприємці. Також у місті розконсервовують старі свердловини та б'ють нові.

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Окупанти часто обстрілюють Миколаїв й гатять як по житлових кварталах, так і по об'єктах інфраструктури.

6 травня російські війська вчергове обстріляли Миколаїв. Українські ППО зуміли збити лише 1 ракету з 5.

Також під вогонь потрапили об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, офісне приміщення Миколаївобленерго. Під час обстрілу працівники перебували на своїх робочих місцях, оскільки повітряної тривоги не було.

5 травня вночі окупанти пошкодили газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Тоді без газу в місті залишились 290 абонентів. Усі пошкодження вже полагодили.

Саму Миколаївщину ворожі війська обстрілюють за допомогою РСЗВ "Смерч", випускаючи заборонені Міжнародним гуманітарним правом касетні бомби.

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