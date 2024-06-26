Меру Мукачева Балогу та його спільникам повідомили про підозри

Прокурор повідомив про підозру меру Мукачева та голові районної ради. Також детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 особам, причетним до справи щодо незаконного продажу землі.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Що відомо про справу

Раніше повідомлялося, що мер Мукачева Андрій Балога на сесії міськради забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки у центрі міста приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради.

Крім того, з метою отримання "потрібної" експертної грошової оцінки ділянки власникам компанії-оцінювачки дали хабаря. Через це 3 понад гектари землі, ринкова вартість якої 84,6 мільйона гривень, продали усього за 9,6 мільйона гривень.

Збитки територіальній громаді становлять 74,9 мільйона гривень.

Дії мера кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Голові райради інкриміновано ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Обом вже повідомили про підозри.

Також детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 особам: