Росіяни обстріляли Хмельниччину: влада підтвердила 3 "прильоти"

Олександр Симчишин – мер Хмельницького – підтвердив "прильоти" на території області. Окупанти вдарили по Хмельницькому районі.

Перші повідомлення про "прильоти" на території Хмельниччини почали з'являтися після оголошення повітряної тривоги. Близько 19:20 про небезпеку почали сповіщати жителів фактично усіх областей України. У деяких регіонах тривога тривала понад годину.

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Інформацію про "прильоти" мер Хмельницького підтвердив о 20:19. Водночас жодних деталей він не розкрив.

Будьте обережні. Є "прильоти" в Хмельницькому районі. Деталі згодом від ОВА,

– заявив Симчишин.

Близько 20:28 він також сповістив про відбій повітряної тривоги на території області.

Відомо про одного постраждалого

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Андрій Шутяк повідомив, що "приліт" зафіксували на території Ярмолинецької територіальної громади. Постраждала одна людина. Травмованого госпіталізували з осколковим пораненням.

Українців просять не нехтувати безпекою

Небезпека ракетних ударів по території України залишається. Саме тому людей просять не нехтувати власною безпекою й, коли сповіщають про загрозу, негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Дотримування цього правила рятує життя.

Також українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів". Окрім того, людей закликали довіряти лише інформації з офіційних джерел.

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