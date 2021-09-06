Мер Золотоноші балотуватиметься в Раду від "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом на виборах до Верховної Ради у 197-му окрузі, що на Черкащині. За крісло народного депутата боротиметься мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

На брифінгу лідерів "Слуги народу" після з'їзду партії Олександр Корнієнко зазначив, що політрада прийняла рішення про висування Віталія Войцехівського на вибори до Верховної Ради на 197-му окрузі на Черкащині.

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Кандидат від "слуг" на виборах у Раду

Завтра Віталій (Войцехівський – 24 канал) відправиться у ЦВК подати документи. Ми будемо оперативно чекати на реєстрацію. Жодних перепон не мало б бути,

– наголосив Корнієнко.

У відповідь Войцехівський подякував колегам, які підтримали його кандидатуру на довиборах.

Він назвав такі 3 основні завдання, якщо вдасться перемогти:

залучення інвестицій та створення робочих місць;

перелаштування інфраструктури;

створення на Черкащині туристичного кола.

Войцехівський також додав, що планує продовжувати реформу децентралізації.

Нагадаємо, 6 вересня відбувся позачерговий з'їзд партії "Слуга народу". На ньому делегати обирали кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в регіонах і вирішували поточні моменти партійної роботи.

Що відомо про Віталія Войцехівського

Народився 4 липня 1967 року в селі Баштечки Жашківського району Черкаської області, де в 1984 році закінчив середню школу.

З 1986 по 1988 служив в лавах Збройних сил. У 1984 році вступив до Київського інституту народного господарства, який закінчив за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності, отримав кваліфікацію економіста.

З 2010 року є міським головою Золотоноші.

Лауреат премії "Людина року – 2015".

Джерело: Вікіпедія